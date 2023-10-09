Almanya’dan ilticaya teşvik: Yüzde 12 zam yaptılar

Almanya, ülkesinde bulunan işsiz, ilticacı, yardıma muhtaç herkese verilen yardımları yüzde 12 artırıyor. Eşi ve iki çocuğu ile Almanya’ya iltica etmiş olan bir Türk ailenin eline net 3700 Euro geçecek. Bu rakamlar kaçak göçü daha da artıracak.

Ali GÜLEN

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Almanya'da 1 Ocak 2024'ten itibaren, işsiz, ilticası kabul edilmiş, yabancı veya yerli tüm yardıma muhtaçlara verilen Bürgergeld (Halk Parası) zamlanıyor.

Enflasyonun yüzde 4.5'lara indiği ülkede Bürgergeld yüzde 12 oranında artacak. Bu rakamlar, ülkeye kaçak girenleri daha da teşvik edecek. Çünkü, işsiz bir ailenin sadece yardım geliri net 3700 Euro'yu aşacak.

KİRASI, YAKACAĞI, VERGİSİ ÖDENİYOR

Tek başına yaşayan bir kişiye, kira-yakacak ve vergi destekleri hariç net olarak 563 Euro ödenecek. Bu miktar yıl sonuna kadar 502 Euro olarak devam edecek, 1 Ocak'ta da artış gerçekleşecek. Yardıma muhtaç çiftler ayrı ayrı bu parayı alabilecek. 15-18 yaşındaki çocuk başına 471 Euro verilecek. Şu andaki verilen yardım miktarı ise 420 Euro.

7-14 yaş arasındaki çocuk başına 390 Euro, 0-6 yaş grubundaki çocuk başına ise 357 Euro ödenecek. Türkiye'den kaçıp gidenler, ilticaları kabul edilmemişse, bu paradan yaklaşık 70 Euro az alacak. İlticası kabul edilenler ise bu paranın tamamını alabilecek.

İŞTE ÖRNEK BİR HESAPLAMA

Örneğin bir anne ve iki çocuğuna yeni yılda 1343 Euro yardım verilecek. Baba da yardıma muhtaç ise, bunun üzerine 563 Euro daha konulacak. Bu ailenin tüm kiraları, yakacak paraları ve radyo-tv vergisi de devlet tarafından karşılanacak. Okul yardımları, çeşitli vergi indirimleri ile birlikte aylık gelir (kira dahil) 3700 Euro'yu aşacak.

ASGARİ ÜCRET DE ARTIYOR

Bu arada Almanya'da basit işlerde uygulanan asgari ücret de artıyor. Asgari ücret bu yılın sonuna kadar 12,41 Euro olarak uygulanacak. 1 Ocak'tan itibaren de 12,82 Euro'ya yükselecek. Artış oranı ise yüzde 3,42 oldu.

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