Ankara karşıtı ABD’li senatörden Türkiye ve F-16 açıklaması

Ankara ve Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD'li senatör Bob Menendez açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li kıdemli siyasetçilerden Bob Menendez Türkiye’deki seçim sürecinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ABD’den F-16 satın almasına her fırsatta karşı çıkan Demokrat siyasetçi, F-16’ların satışına onay vermesi için “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha az kavgacı olmasını” istedi.

Kongre’de Dış İlişkiler Komitesi’nin de başkanlığını üstlenen Menendez, “Şimdi burada önemli olan şey Erdoğan’ın Türkiye ile geleceğe nasıl ilerlemek istediğidir. Eğer şu an bulunduğu noktadan değişim istiyorsa, bunu dört gözle görmek için beklerim” ifadesini kullandı.

Menendez sözlerini, “Eğer aynı olacaksa ya da şu ankine benzer bir durum olacaksa, o zaman ben de daha önceki duruşumda olmaya devam edeceğim” ifadeleriyle sürdürdü.

Türkiye 2021 yılının Ekim ayında ABD’den 20 milyon dolar değerindeki Lockheed Martin yapımı F-16 ve şu an kullanımda olan uçaklar için yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi bu satışı desteklerken, Kongre’nin onayı için de çalışmalar sürüyordu.

Fakat Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi, ülkedeki ifade özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri ve Yunanistan ile olan gerilim sebebiyle başta Menendez olmak üzere bu konuda tepkili yaklaşılıyordu.

“İSVEÇ DENKLEMİN SADECE BİR PARÇASI”

Menendez, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili olarak da, “İsveç, denklemin sadece bir parçası. Bazı üyeler için bu denklemin tamamı da olabilir. Benim için değil” dedi. Menendez, Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmeden beri ABD Başkanı’yla konuşmadığını da dile getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, büyük silah satışlarının gayrıresmi değerlendirme sürecinde Kongre’deki Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi’ndeki Dış İlişkiler Komitesi liderlerinin anlaşmaları askıya alabileceğine dikkat çekti. Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in böyle bir duruma saygı göstereceği konusunda teminat verdiğini de belirtti.

İlginizi Çekebilir Biden gazetecilere açıkladı: Erdoğan'a ne söylediğinin altını çizdi

İlginizi Çekebilir Biden Erdoğan'ı aradı: Tüm konularda mutabık kaldık