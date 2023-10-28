Arjantin’de devlet başkanı adayının tuhaf hareketleri izleyenleri şoke etti

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminin favori adayı olan aşırı sağcı Javier Milei’nin televizyon programında söyledikleri olay oldu.

19 Kasım’da yapılacak ikinci tur seçimde Milei, solcu aday Sergio Massa ile yarışacak.

Yıllık enflasyonun yüzde 140'a ulaştığı ülkede Milei’nin dolarizasyonu savunması ve kamu kurumlarını lağvetme sözü büyük tartışma yaratıyor.

Anketlerde önde görünen aşırı sağcı siyasetçinin perşembe akşamı konuk olduğu televizyon programındaki tuhaf açıklamaları, ülke gündemine bomba gibi düştü. América TV kanalında yayınlanan programa katılan Milei, stüdyoda birilerinin kulağına bir şeyler fısıldadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

HERKES ŞOKE OLDU

Tamamen sessiz olan stüdyoda Milei’nin bu şikayetini duyanlar, bu sözlere anlam veremedi. Bir saat süren programda gazeteci Esteban Trebuq’un sorularını yanıtlayan Milei’nin çok gergin görünmesi ve tuhaf hareketler yapması dikkat çekti.

Kadın siyasetçi Patricia Bullrich’le yaptığı ittifaka ilişkin soruları yanıtlayan Milei’nin, kendisini eleştirenleri “aptallar” olarak niteleyip “Onlar kadınları televizyonda izlerken ben yatağında yatıyorum” demesi izleyicileri şoke etti.