Abone Ol

Arjantin’de korkutan deprem

Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:07 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arjantin’de korkutan deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem, Arjantin’e komşu ülke Şili’nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi.

171 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Arjantin’de ve Şili’de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. (AA)

Ashley Judd depremzedeleri ziyaret ettiİlginizi ÇekebilirAshley Judd depremzedeleri ziyaret ettiNaci Görür'den deprem uyarısı! İstanbul'daki en riskli bölgeleri tek tek gösterdiİlginizi ÇekebilirNaci Görür'den deprem uyarısı! İstanbul'daki en riskli bölgeleri tek tek gösterdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam