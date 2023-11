Ateşkesin son günü… Esir takasında gerilim

Gazze'ye saldırıları durduran 4 günlük insani aranın son gününde İsrail ve Hamas arasında, salıverilecek kişilerin listeleriyle ilgili anlaşmazlık patlak verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ve Hamas, ateşkesin son günü olan bugün serbest bırakılmaları beklenen İsrailli rehineler ve Filistinli mahkûmların yer aldığı listelere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili Reuters’a verdiği bilgide, Katarlı ara bulucuların sorunları çözmek ve gecikmeyi önlemek için İsrail ve Hamas ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Hamas ateşkesi uzatmak istediğini açıklarken, İsrail ise serbest bırakılan her on rehine için ateşkesi bir gün daha uzatma teklifinde bulunmuş ve her seferde üç katı Filistinli mahkûmu salıvereceğini duyurmuştu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Bugünkü listerle ilgili ufak bir sorun var. Katarlılar iki tarafla da sorunu çözmek ve gecikmeleri önlemek üzere çalışıyorlar” dedi.

‘LİSTELER İNCELENİYOR’

İsrail, serbest bırakılacak son rehinelerin listesini dün gece yarısı aldığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun makamından yapılan açıklamada listenin incelenmekte olduğu ve mümkün olduğunda daha fazla bilgi verileceği belirtildi.

Hamas dün dört yaşındaki ABD vatandaşı İsrailli bir kız çocuğu da dahil olmak üzere 17 rehineyi serbest bırakarak salıverilen rehine sayısını 58’e çıkarırken, İsrail de dün 39 genç mahkûmu serbest bırakarak ateşkesin başlangıcından bu yana salıverilen toplam mahkûm sayısını 117’ye çıkardı.

Hamas 13 İsrail, üç Tayland ve üç Rus vatandaşını serbest bıraktığını açıklarken, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tüm rehineleri Gazze’den güvenli bir şekilde aktardığını doğruladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin rehinelerin salıverilmesi devam ettikçe uzatılmasını umduğunu belirtti. (Reuters)

İlginizi Çekebilir Gazze'de kırılgan ateşkes... Saldırılar durdu, İsrail 'Geri dönmeyin' dedi