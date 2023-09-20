Azerbaycan duyurdu: İşte Karabağ krizinde son durum…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ krizi sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da egemenliğin yeniden sağlandığını duyurdu.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizde peş peşe açıklamalar yayımlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da egemenliğin sağlandığını duyurdu. Aliyev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı”

* Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır.

* Karabağ’daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır.Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık.

* Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGEDE SON DURUMU AÇIKLADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında konuşan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet, Azerbaycan devletinin Karabağ’daki Ermeni nüfus için geniş kapsamlı sosyal ve entegrasyon planı hazırladığını söyledi. Azerbaycan devletinin Karabağ’daki sözde rejime entegrasyon konularını görüşmek üzere daha önceleri davetler gönderdiğini fakat bu davetlerin geri çevrildiğini hatırlatan Hacıyev, “Azerbaycan’ın gündemi Karabağ’daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Bölgeye barışı getirmek istiyoruz.” dedi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE SİVİL YAPILAR HEDEF ALINMADI”

Hacıyev, Karabağ’daki sayıları 10 bini bulan silahlı güçlerin bölge barışına tehdit oluşturduğunu her zaman dile getirdiklerini vurgulayarak, “Dün mayın patlamasında sivil vatandaşlarımız ve polis memurlarımız yaşamını yitirdi. Bu da bizi lokal antiterör tedbirleri hayata geçirmeye zorladı. Hiçbir şekilde sivil yapılar hedef alınmadı. Sivillere ateş açılmadı. Azerbaycan, Karabağ’daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yarın Yevlah kentinde Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycan devlet yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleştirileceğini anlatan Hacıyev, “Azerbaycan sorunsuz yeniden entegrasyon sürecine hazır olduğunu bir kez daha ilan ediyor. Halkın insani taleplerini karşılamaya hazırız. Kısa sürede bölgede istikrar ve güvenliği sağlamaya hazırız.” diye konuştu.

Hacıyev, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarın Karabağ gündemiyle yapacağı toplantının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek, “Böyle bir toplantıya gerek yoktu. Azerbaycan istendiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir.” dedi.

“AZERBAYCAN BÖLGESEL KONULARIN BÖLGESEL DÜZEYDE ÇÖZÜMÜNDEN YANADIR”

Brifing sonrasında basın mensuplarına Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda açıklamalarda bulunan Hacıyev, “Azerbaycan, bölgesel konuların bölgesel düzeyde çözümünden yanadır. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan formatını önerdi. Bu formatta bölgesel konuları çözüme kavuşturabiliriz. Azerbaycan aynı zamanda 3+3 formatının da destekçisidir. Fakat maalesef Ermenistan bölge sorunlarını bölge dışındaki güçlerle çözmeye çalışıyor. Bu da bölgemiz için faydalı değildir. Bazı ülkeler kendi jeopolitik ve iç sorunlarını bizim bölgemize ihraç etmek istiyor.” ifadelerini kullandı. (AA)