Bakan Fidan, Londra ve Paris’i ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan karar kapsamında Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze gündemiyle İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın başkenti Paris’i ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
* “11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı – Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.
* Sayın Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecektir.” (DHA)