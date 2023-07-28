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Başbakanı tehdit etmişti! Tutuklama kararı çıktı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'ya sosyal medyadan ölüm tehdidinde bulunduğu iddiasıyla Norveç'te yakalanıp ülkesine gönderilen eski ordu mensubu tutuklandı.

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Başbakanı tehdit etmişti! Tutuklama kararı çıktı

Belçika basınındaki haberlere göre, adı verilmeyen 30’lu yaşlardaki eski asker, Anvers’te polis tarafından sorgulandıktan sonra başkent Brüksel’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, eski askerin terör saldırısı hazırlama suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Geçen ay Başbakan De Croo’nun fotoğrafına ateş ederken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaşan ve ölüm tehditleri içeren mesajlar yazan eski askerin, Belçika’dan kaçtığı ve Norveç’te bulunduğu belirlenmişti. Asker dün gece Norveç’te yakalanarak Belçika’ya iade edilmişti.

Daha önce basında adının Sam H. olduğu belirtilen kişinin bir süre önce ordudan ayrıldığı, bir motosiklet çetesinin üyesi olduğu ve aşırı sağ ideolojiyle hareket ettiği ifade ediliyor. (AA)

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