Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te tansiyon yüksek
Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3’ü ağır 6 kişiyi yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs’ün Ebu Diys beldesine baskın düzenledi. İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.
Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
GAZZE VE LÜBNAN’A YOĞUN SALDIRI
Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde Hamas, Lübnan sınırında ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu. Hava kuvvetleri, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Hava kuvvetleri, Lübnan bölgesinden İsrail’e yönelik roket saldırıları olduğunu ancak İsrail topraklarına düşmediğini belirtti.
Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, İsrail ordusuna ait asker araçların “Yasin 105 füzesiyle” imha edildiği kaydedildi. (AJANSLAR)