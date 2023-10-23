Batı Şeria’da tansiyon yükseliyor
Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Batı Şeria'da da 2 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Filistin topraklarında çatışmalar giderek şiddetleniyor.
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah’ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli ise ağır şekilde yaralandı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim’deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.
Eriha, El-Halil, Beyt Rima gibi bazı kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda ise İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına almıştı.
SİLAHLI DİRENİŞ BÜYÜYOR
El-Aksa Kanalı’nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria’da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı. Batı Şeria’nın Nablus, Tul Kerim ve Cenin kentlerindeki baskınlara, Filistinliler, silah atışlaryla karşılık verdi.
Tul Kerim kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerine yönelik el yapımı bir patlayıcı kullanıldı. (AA)