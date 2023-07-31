Bavulda ölü bulunan kripto milyoneriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Geçen hafta bir bavulda parçalara ayrılmış şekilde bulunan kripto para zengininin son anları belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu, kripto para fenomeni ve finans uzmanı Fernando Perez Algaba’nın feci bir şekilde öldürüldüğü cinayeti konuşuyor…

18 Temmuz’da kaybolduğu resmi olarak açıklanan ve bir süre sonra bir nehir kenarında oynayan çocuklar tarafından tesadüfen bulunan bir bavulun içinden parçalara ayrılmış bir şekilde bulunan Algaba’nın neden öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

Arjantin’de bulunan bavulun içinden parçalara ayrılmış bir şekilde çıkan Algaba’nın mesajlarını inceleyen polisler, genç girişimcinin gözlerinin çıkarılmakla ve ellerinin koparılmakla tehdit edildiği belirtildi.

Arjantin medyasında yer alan haberlerde, Algaba’nın cep telefonunda kendisine gönderilen bazı ses kayıtlarının detayları da paylaşıldı. Ses kayıtlarında, “Seni öldüreceğim, sana çok daha kötü bir şey yapacağım. Gözlerini çıkaracağım ve ellerini keseceğim ve hayatında para diye bir şey olmayacak” ifadesini kullandı.

Soyadının Iglesias olduğu öğrenilen bir adam tarafından atılan mesajda, “Çocuklarım üzerine yemin ediyorum, hapishaneye gitmek bir sorun değil” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Algaba’nın kollarını ve bacaklarını bavulda bulmuş, parmak izi ve dövmeleri sayesinde kimliği tespit edilebilmişti.

“PROFESYONEL BİRİ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR”

Algaba’nın kafası ise günler sonra aynı bölgede bulunmuştu. Yapılan otopside ise Algaba’nın 3 kez vurulduğu ve daha sonra vücudunun parçalara ayrıldığı tespit edildi. Yerel medya Algaba’nın bedeninin “temiz” bir şekilde parçalara ayrıldığını ve bir profesyonel tarafından bu vahşi cinayetin gerçekleşmiş olabileceğini yazdı.

Kripto para tavsiyeleri veren ve bu kripto para yatırımı danışmanlık şirketi olan Algaba’nın 900 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Algaba’nın lüks araçlarla paylaştığı fotoğraflar sık sık gündeme geliyordu. Algaba’nın çok büyük miktarda borç içinde olduğu belirtilirken iddiaya göre Algaba’nın Iglesias’ın oğluna 70 bin dolar borçlandığı da aktarıldı.

TELEFONUNA MESAJ KAYDETMİŞ

Adrian Tesei isimli bir diğer adamın da borcunun peşinde olduğu belirtildi. Algaba’ya yakın bir kaynak ise, genç girişimcinin kumar sorunu olduğunu belirtirken, kripto para ticareti yaparken büyük bir borç içine girdiğini iddia etti.

Arjantin’in önde gelen gazetelerinden La Nacion ise, Algaba’nın telefonuna ölmeden önce bir mesaj bıraktığını ve kripto para yatırımı sırasında çok büyük paralar kaybettiğini söylediğini aktardı. Arjantin’den Barcelona’ya taşınan ve öldürülmeden önce Arjantin’e geri dönen Algaba’nın telefonuna, “Eğer bana bir şey olursa herkes durumun farkında olsun” dediği de belirtildi.

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