Bebekleri öldüren seri katil hemşirenin cezası belli oldu

İngiltere'de yeni doğan 7 yeni bebeği canice öldürmekten suçlu bulunan hemşire Lucy Letby’nin cezası belli oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de çalıştığı Countess of Chester Hastanesi’nde yeni doğan hemşireliği yapan ve bebekleri öldürmekle ve öldürmeye çalışmakla suçlanan hemşire Lucy Letby, bugün çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum oldu.

Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatılmış, hemşirenin bebeklere hava ve insülin enjekte ederek öldürdüğü şüphesiyle dava açılmıştı.

İngiltere tarihinin en çok çocuk öldüren seri katili olan Letby, geçen hafta mahkemede, 5'i erkek 2'si kız 7 bebeğin ölümü ve cinayete teşebbüs dahil 22 suçun 14'ünden suçlu bulunmuştu.

‘SADİZM DÜZEYİNDE KÖTÜLÜK’

Manchester'da bugün düzenlenen duruşmada eski hemşireye verilen ceza açıklandı. 33 yaşındaki Letby, beklendiği üzere 7 bebeği öldürmekten ve 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten müebbet hapse mahkum oldu.

Yargıç James Goss, “Bu hesaplı ve canice cinayetler en korunmasız durumdaki çocukları hedef aldı. Hafifletici hiçbir durum yok. Eylemlerinizde sadizm düzeyinde bir kötülük var” ifadeleriyle kararı duyurdu.

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