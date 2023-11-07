Beyaz Saray’dan dikkat çeken Biden-Netanyahu çıkışı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Tel Aviv'in Gazze'yi işgal etmesini doğru bulmadığını belirtirken ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda anlaşmak zorunda olmadığını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ilk olarak Gazze'den çıkan ABD vatandaşlarına ilişkin olarak bilgi verdi.
Bölgeden 400 ABD vatandaşının çıktığı bilinirken Kirby, “Bugün daha fazla kişinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılmasını bekliyoruz” dedi.
“DOĞRU BULMUYORUZ”
Hamas'ın Gazze'deki yönetim denklemi içerisinde olmayacağını ifade eden Kirby, “İsrail güçlerinin Gazze'yi yeniden işgal etmesi doğru bulmadığını” belirtti.
“SOYKIRIM NİYETİNDELER”
Kirby, “Hamas'ın İsrail halkına yönelik olarak soykırım niyetinde olduğunu” da ekledi.
Washington ile Tel Aviv'in dost olduklarını vurgulayan Kirby, “Binyamin Netanyahu ve Joe Biden her konuda aynı yerde durmuyor” ifadesini kullandı. (REUTERS)