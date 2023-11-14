Biden’dan Gazze’deki hastaneler için çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirtti ve İsrail'den "sağlık kurumlarına daha az müdahale" beklentisini dile getirdi.

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ABD Başkanı Biden, Oval Ofis’te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze’deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevapladı.

“OLAN BİTENİ DİLE GETİRMEKTEN ÇEKİNMEDİM”

Biden, “Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır” dedi.

Beyaz Saray’da First Lady Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, “Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor” dedi.

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığını belirterek özellikle Şifa Hastanesi’nin yakınlarına geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenliyor. Hamas ise İsrail’in bu iddiasını reddediyor. (AA)