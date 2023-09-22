Biden’ın konuşması güldürdü: Aynı şeyi iki defa anlattı

ABD'nin en yaşlı Başkanı olan ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde desteği giderek düşen Joe Biden'ın son hali de tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, bir etkinlikte yaptığı konuşmada sürekli aynı hikayeyi anlatarak “akıl sağlığı” ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

ABD’nin en yaşlı Başkanı olan 80 yaşındaki Biden, önceki gün New York’ta katıldığı bir bağış toplantısında kafası karışmış haliyle dikkat çekti. Virginia’da aşırı sağcılarla yaşanan çatışmaların o dönem kendisine başkanlığa aday olma şevki verdiğini anlatan Biden, birkaç dakika sonra aynı hikayeyi aynı cümlelerle yeniden anlatmaya başladı.

Bu sırada salondakilerin şaşkın bakışları dikkat çekti. Cumhuriyetçi Ulusal Komite sözcüsü Steve Guest, o dakikalarla dalga geçerek “Bu olanlar gerçekten çok normal” dedi.

Biden bu hafta Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüşmesinde sahneye çıkarken Brezilya bayrağına çarpmış, Lula’nın elini sıkmayı da unutmuştu.

Anketler, ABD’lilerin yüzde 77’sinin Biden’ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışmak için çok yaşlı olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.