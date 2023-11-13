Biden’ın torununun aracına girmeye çalıştılar

Washington'da, Başkan Joe Biden'ın torunu Naomi Biden'a ait araca girmeye çalışan şüphelilere ABD Gizli Servis ajanları tarafından ateş açıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Washington’da Naomi Biden için tahsis edilmiş hükümete ait araca zorla girmeye çalışan “2 ya da 3 şüpheliye ateş açıldığını” belirtti.

Guglielmi, Biden’ın torununu koruyan Gizli Servis ajanlarının, 12 Kasım saat 23.58’te Washington DC’nin Georgetown semtinde, “muhtemelen 3 kişinin”, park etmiş boş bir hükümet aracının camını kırdığını gördüğünü aktararak “Bu karşılaşma sırasında bir federal ajan silahını ateşledi ancak kimsenin vurulmadığına inanılıyor” ifadesine yer verdi.

Şüphelilerin bir araçla kaçtığını belirten Guglielmi, destek birimlerine haber verildiğini, olayın Metropolitan Polis Departmanı ve Gizli Servis tarafından araştırıldığını kaydetti.

Guglielmi, Naomi Biden’ın hizmetinde kullanılan aracın olay anında boş olduğunu, korunan kişilere yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını vurguladı.

Washington’da Kovid-19 salgının ardından araba hırsızlığında artış görülüyor. Bu yıl 750’den fazla araba hırsızlığı vakası görülen başkentte Teksaslı Kongre üyesi Henry Cuellar’ın arabası 3 Ekim’de, Kongre binası yakınlarında silahlı 3 kişi tarafından çalınmıştı. (AA)