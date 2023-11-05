Black Friday ne zaman, indirimler 2023 yılında hangi gün başlıyor?

Perakende mağazaları, online satış platformları ve diğer perakende işletmeleri, Black Friday döneminde büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de farklı isimlerle gerçekleştirilen Black Friday döneminde tüketicilerin alışveriş yapmalarını teşvik etmek amacıyla düşük fiyatlar sunulur. Black Friday 2023 yılında 24 Kasım Cuma günü başlayacak, ancak Türkiye'deki mağazalara göre indirimlerin tarihleri farklılık gösterebiliyor.

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Black Friday, genellikle mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde yoğun bir kalabalıkla ilişkilendirilir. İnsanlar erken saatlerde kuyrukta beklerler ve belirli ürünleri alabilmek için rekabet eder ancak son yıllarca online alışverişin artmasıyla birlikte AVM önündeki kalabalık yerini alışveriş sitesindeki yoğunluğa bıraktı. Her yılın dördüncü Cuma günü kutlanan Black Friday, indirimler, promosyonlar ve alışveriş fırsatları ile alışveriş çılgınlığına yol açıyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Black Friday 2023 yılında 24 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe verilen isimdir. Bu günde perakendeciler, büyük indirimler yaparak Noel alışveriş sezonunun başlangıcını işaret eder. Black Friday, son yıllarda tüm dünyaya yayılmış ve Türkiye'de de oldukça popüler bir alışveriş günü haline geldi.

Black Friday'de indirimler, genellikle elektronik eşyalardan giyime, ev eşyalarından oyuncaklara kadar pek çok üründe uygulanıyor. İndirimler bazen %50'yi, hatta %80'i bile bulabilmekte. Black Friday'de en çok talep gören ürünler arasında akıllı telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar, beyaz eşyalar, giyim ve ayakkabılar yer alır.

Black Friday, alışveriş çılgınlığı olarak da tanımlanır. Bu günde mağazalara akın eden müşteriler, indirimli ürünleri almak için uzun kuyruklar oluşturur. Black Friday'de bazı mağazalarda, indirimli ürünler tükendiği için kavgalar ve kargaşalar yaşanabiliyor.

Black Friday, bazı çevreler tarafından eleştirilmekte ve sömürü olarak görülmektedir. Bu eleştirilerin temelinde, Black Friday'de uygulanan indirimlerin, perakendecilerin kâr marjlarını düşürmeye yönelik olduğu ve tüketicilerin ihtiyaç duymadıkları ürünleri satın almaya teşvik edildiği iddiaları yer alıyor.

Bununla birlikte, Black Friday'de yapılan alışverişler, Noel alışveriş sezonunun canlanmasına ve perakendecilere önemli bir gelir kaynağı sağlamasına yardımcı oluyor. Black Friday, tüketiciler için de önemli bir fırsat sunuyor. Bu günde, indirimli fiyatlardan yararlanarak ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun bir şekilde satın alabilmektedirler.