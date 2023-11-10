Blinken: Çok fazla Filistinli öldürüldü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü" kaydetti.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bugün bir araya geldi.

“YAPACAK ÇOK ŞEY VAR”

Gazze diplomasisi için Asya turunun son durağı olan Hindistan'ın Yeni Delhi’de basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Sivilleri korumak ve insani yardımın (sivillere) ulaşmasını sağlamak için yapılacak daha çok şey var” dedi.

“SON BİRKAÇ HAFTADA ÇOK SİVİL ZARAR GÖRDÜ”

Blinken, “Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE İNSANİ KORİDOR

ABD’nin, Gazze’deki sivillerin korunması için ek öneriler sunduğunu belirten, Blinken Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin kaçması için iki insani koridor oluşturulması hakkında da “Bu bir süreç ve her zaman lamba anahtarını açıp kapamak gibi değil. İlerleme görüyoruz. Yalnızca daha çok ilerleme gerekiyor” dedi. (AA)

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