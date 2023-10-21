Çarpıcı iddia: ABD ve Avrupa’dan İsrail’e ‘kara operasyonu’ baskısı

ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze’ye kara harekatını geciktirmesi için İsrail’e baskı yaptığı haberi İsrail basınında büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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İsrail basını, Hamas örgütüne karşı Tel Aviv’e büyük destek veren ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

Times of Israel'e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘REHİNE PAZARLIKLARINI SEKTEYE UĞRATABİLİR’

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Katar arabuluculuğuyla 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasına değinen yetkili, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin, İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlatmayı ertelemesi konusunda sessizce baskı yaptığını ve bu saldırının öngörülebilir gelecekte ilave rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından korktuğunu söyledi.

Kassam Tugayları dün Katar’ın çabalarına karşılık Gazze'de esir tutulan ABD’li anne ve kızını insani sebeplerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli grupların elinde 200 civarı esir olduğunu belirtiyor. (AA)

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