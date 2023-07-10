Çin’de kreşe bıçaklı saldırı

Çin’in Guangdong bölgesinde bir kreşe düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Çin'in güneydoğusundaki Guangdong bölgesinde yerel saatle sabah 07.40'ta bir kreşe bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis, olayda üçü çocuk, biri öğretmen ve ikisi veli 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bıçaklı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın 25 yaşında olduğu ve saldırıyı kasıtlı düzenlediği kaydedildi.

Kreşin etrafı polis tarafından kordon altına alınırken saldırı bu tür olayların nadir yaşandığı Çin'de şok etkisi yarattı. Birçok kişi sosyal medyaya akın ederek son dönemde Çin'de bıçaklı saldırıların artmasına tepki gösterdi.

Geçen sene ağustos ayında bir kreşe düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. 2021'de de Beiliu kentinde bıçaklı saldırı sonucu 2 çocuk ölmüştü.

Çin, 2010'dan bu yana artan saldırılar nedeniyle okullarda güvenliği artırıyor. Okullarda acil durum tatbikatları da düzenleniyor.

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