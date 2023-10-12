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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Scholz, İsrail-Hamas krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 17:49 - 12 Ekim 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Scholz, İsrail-Hamas krizini görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin’e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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