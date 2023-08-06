Denizde iki ülke birbirine girdi: Fotoğraflarla duyurdular

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile Çin savaşın eşiğine geldi.

Sozcu.com.tr

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Filipinler ile Çin, Güney Çin Denizi’nde bugün tehlikeli bir restleşme yaşadı… Filipinler bugün bir açıklama yaparak, Çin sahil güvenlik ekiplerinin, Filipinler gemilerini taciz ettiğini ve yolunu keserek tazyikli su ile gemiye saldırdığını duyurdu.

Çin ile bölgedeki diğer ülkeler arasında büyük bir kriz sebebi olan Güney Çin Denizi’ni Çin, kendisinin görürken, uluslararası kamuoyu bunu kabul etmiyor. Malezya, Vietnam, Brunei, Tayvan ve Filipinler de denizin bazı bölgelerini kontrol altında tuttuklarını açıklıyor.



Filipinler Ordusu, “Çin sahil güvenlik ekipleri, düzenli olarak askerleri taşıyan ve erzak götüren bir gemiye saldırdı ve uluslararası yasaları çiğneyerek, gemideki insanların güvenliğini riske attı” açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya Çin’den çok net bir yanıt ve iddia geldi. Çin tarafından yapılan açıklamada, “Filipinler gemisi yasaları çiğnedi ve sınır ihlali yaptı. Gemi yasa dışı inşaat malzemesi taşıyordu” denildi.

Olayın ardından ABD’den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in tekrar tekrar statüko ile gündeme gelen tehditleri Güney Çin Denizi’nin barış ve istikrarını doğrudan riske ediyor” ifadesi kullanıldı. ABD’nin bu olayda Filipinlerin yanında olduğu da belirtildi.

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