Direksiyondaki köpek hız kamerasına yakalandı

Slovakya’da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen 'gülümseyen' köpek polisi şaşkınlığı uğrattı.

Sozcu.com.tr

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Slovakya polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.

BBC’nin haberine göre polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir Skoda içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek gözüküyordu. Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

Fakat yetkililer, başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

Slovakya polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulunarak “Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir” açıklaması yaptı.