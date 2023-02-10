Dünyadan binlerce kişinin evlat edinmek istediği ‘mucize bebek’ dayısına verilecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de çok sayıda bebek ve çocuk ailelerini kaybetti. Afrin'de dünyaya gözünü enkazda açan ve ailesini kaybeden mucize bebek için dünyadan binlerce kişi seferber oldu, ancak bebeğin dayısına verilmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Suriye’de deprem sonrası dünyaya gözünü enkazda açan Eye bebeği evlat edinmek için dünyadan binlerce kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altından doğan Eye bebek, anne babası ve kardeşlerinin hayatını kaybettiği enkazdan zorlukla çıkarılmıştı. Bulunduğunda hâlâ göbek kordonuyla ölen annesine bağlı olan kız bebeğin çıkarıldığı görüntüler dünyada büyük ses getirmişti.

Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan, hastanede tedavi altına alınan ve şu anda durumunun iyi olduğu belirtilen Eye için dünyadan başvuru yağdı. Öte yandan küçük bebeği almak için dayısının da başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Suriyeli yetkililer, dayısının da evinin yıkıldığını, şu anda 11 kişilik ailesiyle çadırda yaşadığını bildirdi. Bebeğin hastaneden çıkar çıkmaz dayısı Salih el Badran'a teslim edilmesi bekleniyor.

Bebeğin tedavisinin sürdüğü hastanenin müdürü Dr. Attiah Halid, kendisinin de dört aylık bir bebeği olduğunu belirterek “Şu anda onu kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları dönene kadar ona kendi çocuğum gibi bakacağım” dedi.

ONLARCA ÇOCUK AİLESİNİ KAYBETTİ

Ülkede çok sayıda çocuğun depremde ailelerini kaybettiği ve kimsesiz kaldığı belirtiliyor. BM, Suriye'de ailesi ölen ya da bulunamayan çocukların durumunu takip ettiğini ve hastanelerle koordinasyon içinde olduğunu aktardı.

Türkiye'de de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yapmıştı.

Ailelerine ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı ifade edilen açıklamada, çocukların güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir” denildi.

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