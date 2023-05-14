Elon Musk’ın Türkiye’de sansür çıkışına Wikipedia’dan çok sert tepki

Sosyal medya platformu Twitter'ın erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla Türkiye'deki bazı içeriklere engel getirmesine bir tepki de Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales'ten geldi.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünyanın gözleri Türkiye’deyken Twitter’da sansür uygulandığı yönelik tartışma da giderek büyüyor…

Dün sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, “Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Twitter'ın Türkiye'deki bazı içeriklere iktidarın talebiyle erişime kapatması Twitter'ın sahibi Elon Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışmaya neden olmuştu. Twitter'ın bu kararını eleştiren Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, “Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu” paylaşımı yaptı.

Musk söz konusu paylaşıma yanıt vererek, “Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“BİZ MÜCADELE ETTİK”

Musk’a bir tepki de Wikipedia’dan geldi… Wikipedia’nın kurucu ortaklarından Jimmy Wales, içeriklere erişimin engellenmesiyle ilgili olarak, “Eğer Elon Musk, ifade özgürlüğünü umursamıyorsa sadece bunu söylese” dedi.

Wales, “Biz Türkiye’de prensiplerimize bağlı kaldık ve mücadele ederek kazandık. Bu, ifade özgürlüğünün bir slogan değil prensip olduğunu göstermişti” dedi.

Twitter’da paylaşımda bulunan Wales, “Eğer Elon, ‘Biz eğer para kazanmamıza engel oluyorsa ifade özgürlüğünü umursamıyoruz’ demek istiyorsa sadece bunu söylemeli” yorumunu da yaptı.

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