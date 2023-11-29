Elon Musk’tan Hamas’ın Gazze davetine yanıt

Elon Musk, Hamas'ın Gazze'ye yaptığı davete yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın Gazze’ye davet ettiği dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Gazze’ye gitmenin “biraz tehlikeli” göründüğünü söyledi.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, geçen günlerde bir kullanıcının “Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor” paylaşımına “Gerçekleri söyledin” yorumunu yapmıştı. Tepki çeken bu yorumun ardından, Disney, Apple gibi bazı şirketler reklamlarını platformdan çekmişti.

Musk, bu gelişmelerin ardından dün İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen ABD’li milyarder, Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezmişti.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan da İsrail’in bombardımanının yol açtığı yıkımın boyutunu görmesi için Elon Musk’ı Gazze Şeridi’ne davet etmişti.

Hamas’ı davetini reddeden Musk, sahibi olduğu X platformunda Gazze için “Şu anda biraz tehlikeli görünüyor” ifadelerini kullandı.

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