Esad’dan Suriye’den kaçanları da kapsayan genel af

Suriye lideri Esad, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin Suriye'ye geri dönmelerini de kapsayan genel af ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede genel af ilan etti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Esad, 16 Kasım 2023'ten önce işlenen suçlar için genel af öngören bir kararname yayınladı. Kararnamede bazı suçlar için cezanın tamamının affı, bazı suçlar için ise cezanın bir kısmı için af öngörülüyor.

Esad’ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek. Kararname, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin Suriye’ye geri dönmelerini de kapsıyor.

Esad, daha önce de Suriye’den kaçanların geri dönmesi için genel af kararı almıştı.

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