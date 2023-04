Ette de ‘bizi kıskanan’ Almanya’yı üçe katladık

Türkiye’de kıymanın kilosu 330 TL, "Bizi kıskanan“ Almanya’da ise 4,89 Euro, yani yaklaşık 102 TL. Kuzu pirzolanın kilosu 15,93 Euro, yaklaşık 335 Türk Lirası. Bu fiyatlar, bir Alman’ın bir Türk’ün üçte bir fiyatına et aldığını gösteriyor. Fiyatlar uygun olunca Almanya’ya giden Türklerin et tüketimi de 58 kat arttı, doktorlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'lilerin ‘Bizi kıskanıyor’ dediği Almanya'da kişi başı yıllık et tüketimi 56 kilo ile 60 kilo arasında değişiyor. Almanya'ya giden bir Türk'ün yıllık et tüketimi ise, Türkiye'deyken tükettiğinin tam 58 katına çıkıyor. Türk doktorlar, gurbetçilerin aşırı artan et tüketimi nedeniyle gut, obezite ve diş bozuklukları gibi çeşitli hastalıklara yakalandığını belirtiyor.

MAAŞ 4 KATI, FİYATI ÜÇTE BİRİ

Türkiye'de bir kilo dana-sığır kıyma 330 TL'yi aşarken, Almanya'da 4,89 Euro. Rusya- Ukrayna savaşından sonra et fiyatları, enflasyon nedeniyle biraz yükseldiği için zaman zaman fiyatlar 6 Euro'ya yaklaşıyor.

Ancak, bir Türk'ten ortalama 3- 4 katı fazla maaş alan bir Alman, işsiz bile olsa istediği kadar kırmızı et alıp tüketebiliyor. Almanlar'ın beyaz et tüketimi ise toplam kişi başı tüketimin 4'te biri. Yani bir Alman, yılda ortalama 14 kilo beyaz et, 46 kilo kırmızı et tüketiyor.

Maaş ve gelirde standardı yakalayan Avrupa'daki Türkler, hemen her hafta sonu ızgara yapıyor ve bol bol et yemekleri pişiriyor. Hatta, kuzu pirzola, dana kuşbaşı, sucuk gibi ürünler şoklanıp Türkiye'ye götürülüyor.

İŞTE ALMANYA'DAKİ ET FİYATLARI

1 kilogram sığır kıyma: 4.89 Euro. (Yaklaşık 102 TL) Bazı yerlerde 5.90 Euro'ya kadar çıkabiliyor.

1 kilogram sığır biftek: 7,49 Euro (Yaklaşık 157 TL)

1 kilogram sığır pirzola: 17,16 Euro (Yaklaşık 360 TL)

Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin daha önce “Kokuyor“ dediği, ardından da, “Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir. Koyun eti güç verir“ açıklamasını getirdiği koyun eti fiyatları da Almanya'da oldukça makul. Herkes istediği miktarda alabiliyor. En pahalı koyun eti ürünü, kuzu pirzolanın kilosu 15,93 Euro. Kuzu budun kilosu 13,32 Euro.

ÜLKELERE GÖRE YILLIK ET TÜKETİMİ

Bir Alman yılda yaklaşık 60 kilo et tüketirken, İsviçre'de kişi başı yıllık et tüketimi 52 kilo. Hollanda'da bu rakam kişi başı 40 kilo. Bir Bulgar yılda 36.5 kilo et tüketiyor, bir Macar 32,6 kilo…

Avusturyalı biri yılda 58,9 kilo et yerken, bir İsveçli yaklaşık 49 kilo et tüketiyor. Bu ülke vatandaşlarının tüketiminin üçte ikisini kırmızı et oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE TAVUĞA HÜCUM

Türkiye'de ise, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, vatandaşın sofrasından son 5 yılda 28 kilo kırmızı et eksildi.

2017’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken bu rakamın 2022’de 7 kiloya kadar düştüğü belirtildi. 2023'te rakamın daha da düştüğü hesaplanıyor. Bir Türk'ün yıllık beyaz et tüketimi ise 21 kilo civarında.

İlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Kırmızı etteki fiyat artışlarına duyarlıyız

İlginizi Çekebilir AKP'li Canikli'ye vatandaştan kırmızı et yanıtı...