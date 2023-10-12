Finlandiya: Türkiye’ye baskı yaptık

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen, İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için Türkiye'ye baskı yaptıklarını açıkladı.

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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, NATO savunma bakanlarının gerçekleştirdikleri toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakkanen, İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için Türkiye’ye baskı yaptıklarını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN İSVEÇ’TEN TALEPLERİ

Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye İsveç’in üyeliğine onay vermek için, terör örgütü PKK ile mücadele etmesini, suçluların Türkiye’ye iadesini ve Türkiye’ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istiyor.

Vilnius’ta Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üye olması için Türkiye’nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Ankara’nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin AB üyeliğinin “önünü açmasını” istemiş ve TBMM’ye gönderileceğine yönelik açıklamayı yapmıştı.

Erdoğan 26 Eylül’de yaptığı açıklamada NATO’ya üyelik onayının mecliste verileceğinin altını çizerken bir yandan da Türkiye’ye verilen sözlerin gerçekleşme koşulunu vurgulamıştı.

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