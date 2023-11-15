‘First lady’lerden dünyaya çağrı

İstanbul'daki Filistin zirvesi kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından okunan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen “Filistin İçin Tek Yürek” temalı zirve sonrasındaki basın toplantısında, zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metnini okudu.

Zirveye iştirak ederek insanlığın vicdanına yönelik gerçekleştirilen bu zalimliğe karşı duran tüm lider eşlerine ve temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgedeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diledi.

“SALDIRILAR KARŞISINDA HAREKETE GEÇİLMESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Emine Erdoğan, zirvenin bir sonucu olarak, bugün İstanbul’da tüm dünyaya ortak bir çağrı yaptıklarını dile getirerek, “Bizler dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak, Gazze’deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisini, uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesini sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023’te İstanbul’da bir araya geldik.” diye konuştu.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Gazze’ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkati çekiyoruz. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayriinsani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz.”



“HER VİCDAN SAHİBİ İNSANI KÜRESEL ÇAĞRIMIZA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM”

Emine Erdoğan, Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm dileyerek, şunları kaydetti:

* Bu çerçevede bizler, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze’de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze’de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze’deki sivillere engelsiz, yeterli ve güvenli insani yardım temininin sağlanması, mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak, Filistinli sivil nüfusun zorla yer değiştirmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedilmesi, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum.

ÇAĞRIYA KATILAN FIRST LADY’LER

​Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso’nun eşi Antoinette Sassou N’Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu’un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic’in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nın eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan’ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı diplomat Chinar Rustamova da basın toplantısında yer aldı. (AA)

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