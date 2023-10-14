Fransa’da terör alarmı: Dünyaca ünlü Louvre Müzesi için bomba ihbarı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Paris’teki Louvre Müzesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı bildirildi.

Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.

YEDİ BİN ASKER SEFERBER EDİLDİ

Fransa, cuma günü, 20 yaşındaki bir adamın, kuzey Fransa’nın Arras kentindeki bir okulda bir öğretmeni ölümcül şekilde bıçaklaması ve iki kişiyi de ağır yaralamasının ardından en yüksek güvenlik alarmına geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir öğretmenin İslamcı bir saldırıda bıçaklanarak öldürülmesinden bir gün sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik devriyelerinin artırılması için 7.000 kadar askerin seferber edilmesini emrettiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, büyük şehir merkezlerinde ve turistik bölgelerde düzenli olarak devriye gezmeye devam eden operasyonun bir parçası olarak askerlerin pazartesi akşamından bir sonraki duyuruya kadar seferber edileceği söylendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Camille Chaize, Fransa’nın başkentinde turistlerin önemli bir çekim merkezi olan Louvre Müzesi’nin bomba alarmı alınmasının ardından boşaltıldığını ve kapatıldığını belirterek, herhangi bir tehlike bulunmadığını tespit etmek için kontrollerin yapıldığını da sözlerine ekledi. (AA, Reuters)

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