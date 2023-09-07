Fransa’da abaya yasağı onaylandı

Fransa'da Danıştay, okullardaki abaya (uzun elbise) yasağının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

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Fransa’da Danıştay, Eğitim Bakanlığı’nın okullarda abayayı yasaklayan kararına yönelik yapılan itirazı reddetti.

Yüksek mahkeme, yasağın “özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibi” ihlal etmediğini gerekçe gösterdi.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını belirtti.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Abaya yasağı kararı ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a taşınmıştı.

FRANSA’DA TARTIŞMALI YASAK

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, 27 Ağustos’ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos’ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için “politik bir saldırı aracı” olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos’ta yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bazı çevrelerce “İslam karşıtı” bulunan ve temel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan abaya yasağının kimseyi “etiketlemek” için olmadığını söylemişti.

Macron, Fransa toplumunda “Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan” ve “dini kötüye kullanan” bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen “çok kötü” sonuçları olduğunu belirtmişti.

Macron, okullarda “tek tip” kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etmişti. (AA)

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