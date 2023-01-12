Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’ya “ırkçı hakaret”ten ceza

Fransa'da aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour, 2018'de Afrika kökenli Fransız gazeteciye sarf ettiği sözler nedeniyle "ırkçı hakaret"ten suçlu bulundu.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Eylül 2018’de bir televizyon programında gazeteci Hapsatou Sy’a, “Adınız Fransa'ya hakarettir” dediği için Zemmour’u “ırkçı hakaret”ten 4 bin avro para cezasına mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Zemmour’un, Sy’a 3 bin avro zarar tazmini ödemesini kararlaştırdı. Zemmour’un avukatı kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Programın yayınlanmayan bir kısmında, Sy’a isminin Corinne olması gerektiğini söyleyen Zemmour, Sy’ın “İfadeleriniz Fransa’ya hakarettir” şeklindeki cevabı üzerine, “Asıl sizin adınız Fransa’ya hakarettir” demişti.

Gazeteci Sy, stüdyoda başka biri tarafından kaydedilen bu diyaloğu sosyal medya hesabında paylaşmış ve Zemmour hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Davanın 4 Kasım 2022’de yapılan ve Zemmour’un katılmadığı duruşmasında savcılık 20 bin avro para cezası talep etmişti.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle bilinen Zemmour, geçen yıl, Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi’ni kurarak nisanda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 7’ye yakın oy almıştı. (AA)