Fransa’nın kurduğu sahra hastanesinde görev değişimi

Fransa'nın Adıyaman'daki sahra hastanesinde görev yapan ekibin dün itibariyle ülkelerine döndüğü, yeni ekibin göreve başladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi kurumu (Securite Civile) organizasyonunda Türkiye’nin gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri kademeli olarak ülkelerine dönüyor.



Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1000 metrekarelik alanda bir sahra hastanesi kuran ve depremzedelerin tedavisini yapan Fransız ekibi, dün itibariyle ülkelerine dönerek görevlerini Fransa’dan gelen yeni ekibe bıraktı.

BU JEST BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI

Öte yandan Fransa’nın arama kurtarma ekibinin bir bölümü 17 Şubat’ta ülkelerine geri dönerken havalimanında halk tarafından dakikalarca alkışlandı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen Fransız arama kurtarma görevlilerimiz bugün Adana Havalimanından alkışlarla uğurlandı. Bu jest bizi çok duygulandırdı, teveccühünüz için çok teşekkür ederiz” denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna savaşı ve deprem felaketi konusunda görüştü.

Görüşme sonrasında Paris’ten yapılan açıklamada, “Türkiye’deki depremi izleyen saatlerde, sivil güvenlik güçlerimiz arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Gölbaşı’ndaki sahra hastanemiz, her gün yüz yaralıya bakmaktadır. Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teyit ettim” açıklamasını yaptı.

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