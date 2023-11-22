Gazze’de 4 günlük insani ara… Hamas tarihi açıkladı

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara ve esir takası konusunda varılan anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas ile İsrail arasında 4 günlük insani ara ve esir takası konusunda varılan anlaşmanın yarın yürürlüğe gireceği bildirildi.

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını söyledi. Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, çatışmalara 4 gün ara verileceğini ancak bunun bir “ateşkes” olmadığını ifade etti.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır’ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Hamas'tan dikkat çeken esir takası ve ateşkes açıklaması