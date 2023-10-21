Gazze’de ‘yeni katliam’ endişesi… İsrail’den hastanelere ‘boşaltın’ tehdidi

Gazze'de 471 kişinin hayatını kaybettiği El Ehli Baptist Hastanesi'ndeki saldırı sonrası İsrail'in hastanelere yönelik 'Boşaltın' tehditleri yeni katliam endişesine yol açıyor. İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756’sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükselirken İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik tehditleri “yeni katliam” endişesi yaratıyor.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28’i ağır 342 kişi yaralandı. 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşta dönüm noktası olan bu olay, dünyada İsrail’e tepkileri artırırken Tel Aviv suçlamaları reddetmişti.

FİLİSTİN’DEN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bu korkunç olayın yankıları sürerken dün de İsrail’in abluka altındaki Gazze’nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi’nin “bombalamaya hazırlık olarak” derhal boşaltılmasını istediği haberi büyük paniğe yol açtı.

Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, Gazze’de “yeni bir hastane trajedisi” yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı ifade edildi.

Hastanelerden 4'ünün bu uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı, geri kalanların ise boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz korusunda uyarılarda bulunuyor. (AJANSLAR)

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