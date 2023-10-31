Gazze’ye atılan bomba Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. İsrail savaş uçakları ve topçuları gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombaladı. Çok sayıda kişi öldü.

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Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze’de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

İşgal güçlerinin Gazze’de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

200 BİNDEN FAZLA BİNA

“İsrail, Gazze’de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500’ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

35 GAZETECİ 124 SAĞLIK ÇALIŞANI…

Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti.”

GECE BOYU SALDIRI SÜRDÜ

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze’nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA’nın Gazze’deki yerel basın kaynaklarından aktardığı habere göre, Gazze’nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

HASTANELERİN ÇEVRELERİ HEDEF

Gazze’nin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde 4 katlı bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu onlarca kişi öldü, birçok kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah’ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva’da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca İsrail uçakları Gazze’nin birçok bölgesine aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürüyor.