Genç kadın sevgilisini elinden alan arkadaşının evini yaktı

Birlikte eğlendikleri bir gece yakın bir kız arkadaşının sevgilisini "çalmasından" öfkelenen 19 yaşındaki genç kadın arkadaşının evini kundakladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan’da 2021 yılında yaşanan bir olay, açılan davanın görülmesiyle birlikte gündem oldu…

Selanik’te 6 Temmuz 2021’de meydana gelen olayda Gabriela isimli 17 yaşındaki bir genç, erkek arkadaşıyla birlikte yakın arkadaşı Eleni’nin evine gitti. O dönemde 17 yaşında olan arkadaş grubuyla eğlenen Gabriela, Eleni’nin 20 yaşındaki sevgilisini elinden aldığını düşününce öfkelendi.

Her şey, olaya karışan kişilerin Halkidiki’deki Pefkohori’ye içki içmeye gitmeleri ve alkol aldıktan sonra mağdurun 20 yaşındaki erkek arkadaşıyla oradan ayrılmasıyla başladı.

Satın aldığı alkolü Eleni’nin evinin girişine döken ve daha sonra da çakmakla aleve veren genç kadın yaşadıklarını anlattı. “Kıskanmıştım, ihanete uğramış gibi hissettim” dedi.

Saldırı anında evde kızın teyzesi ve o zamanlar 9 yaşında olan kız kardeşinin olduğunu aktaran Yunan medyası, “Onlar mucizevi bir şekilde kurtuldu” ifadesiyle gelişmeyi duyurdu. Yapılan incelemelerde Eleni’nin genç adamın evinde olduğu öğrenildi.

“SUÇUMU KABUL EDİYORUM”

Gabriela, “Bize bira almaya gideceğini söyledi ve biz de onu evde bekliyorduk. Eve hiç gelmedi. Kulübeye doğru yürüdük ve meraktan sevgilimin evinin önünden geçtik ve içeride ayakkabılarını gördüm. Kapıyı çaldım ve pencereler kapalıydı, o zaman bir şeylerin ters gittiğini anladım. Ben eve yeni gelmişken bana kapıyı açmadılar. Komşulara rahatsızlık vermemek için bağırmıyordum ama kapıya ve panjura vuruyordum” dedi.

Yunan medyasına konuşan Gabriela, “Suçumu kabul ediyorum, az bir şey yapmadım. Alacağım her cezaya razıyım” dedi.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de altından FETÖ'nün çıktığı rüşvet skandalında yeni gelişme...Prens, Nebahat İşbilen'le anlaştı

İlginizi Çekebilir Binlerce Türk vatandaşının Almanya vize başvurusunun reddinde kalem rengi iddiası

İlginizi Çekebilir 'Seksi takvim': Yarı çıplak evsizlerin fotoğrafları kriz çıkardı

İlginizi Çekebilir Cinsel hayatıyla ilgili konuşan Cameron Diaz'dan dikkat çekici açıklamalar