Gözler Gazze’de… İnsani ara başladı

Gazze’ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

Sozcu.com.tr

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Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

Yaklaşık 9 haftadır süren savaştaki ilk ateşkes anlaşması kapsamında Hamas’ın bugün 13 İsrailli kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Ayrıca Gazze’ye yardımlara da izin verilecek.

Yerel saatle sabah 7’de başlayan insani ara ile İsrail’in esir tuttuğu onlarca Filistinli de serbest kalacak.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, insani aranın hassas bir süreç olduğunu söyleyerek “Bu günler karmaşık olacak ve hiçbir şey kesin değil” dedi.

4 gün sürecek insani ara öncesi İsrail dün gece Gazze’yi yoğun şekilde bombalamaya devam etti.