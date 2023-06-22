Grevdeki Hollywood yazarlarından protesto: Biz olmadan ayakta kalamazlar

Hollywood'daki şartlar nedeniyle grev yapan senaristler Los Angeles'ta protesto düzenledi.

Sozcu.com.tr

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merikan Senaristler Birliğinin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles’ta gösteri düzenledi.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles’ta gerçekleştirilen protestoda 1000’e yakın senarist bir araya geldi. Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, “açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood’da sürdürülebilir iş” talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Hollywood'un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, “Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı” ifadesini kullandı. Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

2007’DE MİLYONLARCA DOLAR ZARAR YARATMIŞTI

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

WGA tarafından 2 Mayıs’ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

Senaristler, en son 2007’de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı. (AA)

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