Günlerdir kayıptı… Radyoaktif kapsül bulundu

Uzmanları alarma geçiren kayıp radyoaktif kapsül bulundu. Madeni paradan bile daha küçük olan ve Avustralya'da oldukça geniş bir alanda arama çalışmaları günlerdir devam eden kapsül, maruz kalınması halinde ölümcül tehlikeye sahipti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avustralya son günlerde dünya basınında oldukça sıra dışı bir haber ile yer alıyor. 25 Ocak’ta madencilik şirketi Rio Tinto, bir taşıma sırasında oldukça radyoaktif bir madde olan Sezyum-137 içeren küçük bir kapsülün kaybolduğunu belirtmiş ve özür dileyerek arama çalışmalarını desteklediğini duyurmuştu.

Kapsülün yaydığı radyasyon ve kaybolduğu geniş alan yetkililerde endişe yaratırken bugün güzel haber geldi ve kapsülün bulunduğu belirtildi.

Batı Avustralya Acil Durum Hizmetleri Bakanı Stephen Dawson, düzenlediği basın toplantısında, kapsülün çarşamba sabah Newman maden kasabasının yaklaşık 48 kilometre güneyinde Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü üyesi tarafından bulunduğunu söyledi.

KÜÇÜK AMA TEHLİKELİ

“Bu olağanüstü bir sonuç” diyen Dawson, yetkililerin kapsülü bulmak ve içindeki zehirli maddenin insanlara zarar vermesini önlemek için son altı gündür uğraş verdiklerinin altını çizdi.

Uzmanlar, 8 mm'ye 6 mm'lik boyundaki kapsülün Sezyum-137 içerdiği ve temas edilmesi halinde ciddi sağlık sorunları yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunmuşlardı. Yakından maruz kalmada cilt yanıkları, radyasyon hastalığı ve özellikle bilmeden uzun süre maruz kalanlar için potansiyel olarak ölümcül kanser riskleri taşıdığı belirtilmişti.

Radyasyon Hizmetleri WA, kapsülün bir metre yakınında bir saat kalmanın yaklaşık 1,6 milisievert (mSv) yayacağını, bunun da yaklaşık 17 standart göğüs röntgeni çekerken alınan radyasyona denk geldiği bilgisini vermişti.

Dawson yaptığı açıklamada, “Arama grubu kelimenin tam anlamıyla samanlıkta kaybolan iğneyi buldu. Batı Avustralyalılar bu gece daha iyi uyuyabilirler” dedi.

İlginizi Çekebilir Avustralya'da radyoaktif kapsül kayboldu... Küçük ama ölümcül

İlginizi Çekebilir Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif suyu denize salma çalışmaları başlıyor