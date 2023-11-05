Hamaney, Hamas yöneticisi ile görüştü
İran lideri Ali Hamaney, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmede Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşı İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkına daha güçlü destek vermesi gerektiğini belirtti.
İran lideri Ali Hamaney, Hamas yöneticisi İsmail Heniyye’den İsrail’in saldırıları ve Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Hamaney, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkını daha güçlü desteklemeleri gerektiğini kaydetti.
Gazze halkının İsrail’in saldırıları karşısındaki duruşundan övgüyle söz eden Hamaney, özellikle İslam ülkelerinin Gazzelileri her yönden desteklemeleri gerektiğini vurguladı. (AA)