Hamas açıkladı: Rehineler saldırıda öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında anne Sherry Silverman Bibas ile 10 aylık oğlu Kfir Bibas ve 4 yaşındaki çocuğu Ariel Bibas’ın öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

2 RUS SERBEST BIRAKILDI

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada da Moskova'nın devreye girmesiyle 2 Rus'un serbest bırakıldığı belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Hamas'ın yazılı duyurusunun ardından bir açıklama yaptı. Bölgedeki bütün rehinelerin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu olduğunu belirten ordu, yapılan açıklama ile ilgili değerlendirme aşamasında olduklarını belirtti.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İnsani ara ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatıldı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir daha karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Gazze Şeridi'nde hala 146'sı İsrailli 15'i yabancı ülke vatandaşı 161 esirin bulunduğu belirtiliyor. (AA-REUTERS)