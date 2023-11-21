Hamas: Anlaşmaya yakınız

Hamas lideri Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına ‘ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

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Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına ‘ulaşmaya yakın’ olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar’a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas’ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, “Hareket, Katar’daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık.” ifadesini kullandı.

GAZZEDE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600’ü çocuk ve 3 bin 550’si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

NASIR HASTANESİNE 100 YARALI NAKLEDİLDİ

Bu arada Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus’taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.

Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını “Güç bela çıktık. Zeytun’daki okuldaydık orada bizi yıktılar, ettiler. Endonezya Hastanesine gittik. Oradaki doktorlar bizlere çok saygılı davrandılar. Henüz orada kardeşlerimiz var.” dedi.

Yaralı yakını, Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, “Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum.” yanıtını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunduğunu, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti. (AA-DHA)