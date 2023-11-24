Hamas’ın 7 Ekim saldırısından haftalar önce İsrail’e istihbarat gitmiş

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısı sonrasında Orta Doğu'da şiddet alevlenirken, haftalar sonra konuşan bazı üst düzey İsrailli yetkililer dikkat çekici itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’deki saldırısından haftalar önce üst düzey İsrailli yetkililere Hamas’ın olası bir saldırı planının detaylarının bir rapor ile sunulduğu ortaya çıktı…

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan yetkililer, “7 Ekim’deki saldırıdan haftalar önce üst düzey istihbarat yetkililerine detaylı bir rapor sunuldu” dedi. İsrailli istihbarat yetkililerinin ise bu rapor hakkında, “Hayali bir senaryo” dediği öğrenildi.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan iki kaynak, İsrail’in Gazze sınırında nöbet tutan ve çoğu kadın olan askerlerin, sınır bölgesini çevreleyen elektronik çitin yakınında toplanan video ve diğer verileri sürekli izleyip analiz ettiklerini ve saldırıdan haftalar önce güney komutanlığındaki en yüksek rütbeli istihbarat subayına ayrıntılı bir rapor gönderdiklerini söyledi.

Uyarının içeriği hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişi, raporun güvenli bir iletişim sistemi kullanılarak gönderildiğini ve Hamas’ın çeşitli yerlerdeki sınır karakollarını havaya uçurmak, İsrail topraklarına girmek ve kibbutzimleri ele geçirmek için eğitim aldığı da dahil olmak üzere özel uyarılar içerdiğini söyledi.

İSRAİL ORDUSUNA TEPKİ BÜYÜYOR

İsrail ordusu ve istihbaratının bu saldırıyı önleyememesi ülkede büyük tepki çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da istifa etmesi yönünde çağrıların artmasına sebep oldu.

Gazeteye konuşan bir diğer kaynak ise alt rütbeli askerlerin ayrıca Hamas’ın rehine alma provası yaptığını gösteren bazı videoları analiz ettiklerini ve saldırının gerçekleşebileceğini söylediğini de aktardı.

Söz konusu kişi, alt rütbeli askerlerin ayrıca, Hamas’ın rehine alma provası yaptığını gösteren birkaç videoyu analiz ettiklerini ve bir saldırının yakın olduğunu hissettiklerini söylediğini aktardı. Not, eğitimi denetleyen üst düzey bir Hamas askeri komutanının nöbetçiler tarafından İsrail istihbaratının bir parçası olan Birim 8200 tarafından tutulan yüz ve kimlik veri tabanından teşhis edilmesiyle tetiklendi. UYARI DÜŞÜK RÜTBELİLERDEN GELDİ Financial Times’a konuşan kaynaklar, uyarıların düşük rütbeli askerlerden gelmesi sebebiyle ordunun harekete geçmediğini de aktardı. Söz konusu kişi herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, Perşembe günü geç saatlerde düşük rütbeli askerler tarafından üstlerine gönderilen benzer bir uyarının ayrıntılarını bildirdi. KAN, uyarının bir uçağın düşürülmesi ve Hamas’ın İsrail toprakları üzerinde bayraklarını yükseltmesi olasılığını içerdiğini de ekledi. İsrail ordusundan Financial Times’ın haberine bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada, “Kumandanlarımız ve askerlerimiz katı bir şekilde Hamas’ı yenme görevine odaklanmış durumda. Savaştan sonra kapsamlı bir soruşturma başlatılacaktır” denildi.

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