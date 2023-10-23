İran’da 2’nci Mahsa Amini vakası… Beyin ölümü gerçekleşti

İran, aylar süren protesto dalgasına yol açan Mahsa Amini'nin ölümünden 1 yıl sonra bu defa da 16 yaşındaki Armita Geravand'ı konuşuyor. Ahlak polisi tarafından başörtüsü takmadığı için metrodan itildiği öne sürülen genç kızın beyin ölümü gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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İran'da ahlak polisi tarafından dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand’ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Genç kız, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Tahran'daki Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra fenalaşmış, Fecr Hastanesine kaldırılan Armita'nın durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

İran basını tarafından yayınlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın, bir grup tarafından trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görülüyordu.

Muhalif kaynaklar ise genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürüyordu. Amsterdam merkezli Zamaneh Radyosu, genç kızın trene başörtüsüz binmesinin ardından “yetkililer tarafından itildiğini ve kafasını demir direğe çarptığını” iddia etmişti.

İran resmi medyası Armita’nın günlerdir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu.

İRANLILARI SOKAĞA DÖKEN ÖLÜM

Olay, İran’da haftalar süren, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin gözaltına alındığı protestolara yol açan Mahsa Amini’nin ölümüne benzetiliyor. 22 yaşındaki Amini, geçen sene eylülde Tahran’da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti.

Amini’nin ölümü sonrası İran’da uzun süredir uygulanan başörtüsü takma zorunluluğuyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.

İranlı yetkililer, 16 yaşındaki Amita Geravand’ın ahlak polisinin saldırısına uğradığı iddialarını reddediyor.