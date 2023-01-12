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İran’da kontrol noktasına saldırı

İran'ın güneydoğusundaki kontrol noktasına saldırıda 1 asker öldü, 2 polis yaralandı.

Sozcu.com.tr
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İran’da kontrol noktasına saldırı

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, dün gece eyaletin Zahidan kentinde silahlı bir grubun, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini aktaran Kanberi, olayda 1 askerin öldüğünü, 2 polisin de yaralandığını ifade etti. Kanberi, çatışma sonrasında kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığını belirtti. (AA)

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