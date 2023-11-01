İranlı bakanla görüşen Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını görüşmek üzere Türkiye'ye gelen İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’yi ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki gelişmelerle ilgili “Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz” dedi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze’den çıkışı için mutabakata varıldı. Aralarında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız” diye konuşan Fidan, AB’nin Gazze’de için ateşkes çağrısı yapmamasını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise “Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir” dedi. Abdullahiyan, “Türkiye’ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. (AA)