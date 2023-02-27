İspanya’da hükümeti düşürmek için gensoru önergesi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, 89 yaşındaki eski bir komünisti başbakanı adayı göstererek sol koalisyon hükümetini düşürmek için meclise gensoru önergesi sundu.

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Vox Genel Başkanı Santiago Abascal, kendisinin yerine, İspanya Komünist Partisinin eski üyesi ve ekonomist Ramon Tamames’i başbakan adayı olarak göstererek gensoru önergesini Meclis Başkanlığına iletti.

Abascal, düzenlediği basın toplantısında, “tarihin en kötü iktidarı” olarak tanımladığı mevcut sol koalisyon hükümetini “ulusal birliğe saldırmak ve hukukun üstünlüğüne karşı gelmek” ile suçlayıp, “ellerini kollarını bağlayıp oturarak, bunun bir parçası olmayacakları için önergeyi sunduklarını” söyledi.

“SEÇİMLERE GİDİLMELİ”

Bask ve Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi partilerin dışarıdan destek verdiği koalisyon hükümetinin “bir an önce sona ermesi gerektiğini” savunan Abascal, “ETA yanlıları ve darbecilerle anlaşan iktidarın seçmen sahtekarlığını karşısında acil bir şekilde hükümetin meclisten atılması ve erken genel seçimlere gidilmesi gerekmektedir.” diye konuştu.

Gerek ileri yaşından, gerekse komünist bir siyasi geçmişe sahip olmasından dolayı eleştirilen, başbakan adayı olarak gösterdikleri Tamames ile ilgili sorulara da cevap veren Abascal, “Tamames, ulusal uzlaşının sembollerinden, entelektüel, parıldayan bir geçmişi olan, bağımsız bir İspanyol. Milyonlarca İspanyol’u temsil eden, partiler üstü biri.” ifadelerini kullandı.

Vox lideri gensoru önergesinin 4 Nisan’da oylanmasını talep etti.

Mecliste 52 milletvekiliyle 3. büyük parti konumunda olan Vox, Ekim 2020’de benzer bir girişimde bulunmuş fakat sonuç alamamıştı.

BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Meclisteki hiçbir siyasi partinin şu ana kadar destek vermediği Vox’un son girişiminin de başarısızlıkla sonuçlanması bekleniyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi’nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Vox’u “şov yaparak, meclisi bir sirke dönüştürmekle” suçladı.

İspanya’da 28 Mayıs’ta 12 özerk yönetimin meclisinde ve ülke genelinde yerel seçimler yapılacak.

Genel seçimler ise normal şartlarda kasım ayında düzenlenecek. (AA)

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