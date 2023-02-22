İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya kanlı baskın
İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 6 Filistinliyi öldürdü, 71 kişiyi yaraladı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskında, 6 Filistinli hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus’un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin saldırısında, 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde, 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin baskını sonrasında bölgedeki olaylar devam ediyor. (AA)